Ken, uno de los personajes más reconocidos del universo Mattel y compañero histórico de Barbie, se encamina a celebrar un nuevo aniversario. El próximo 11 de marzo, el icónico muñeco cumplirá 65 años desde su primera aparición, consolidado ya no como un simple accesorio, sino como una figura central de la cultura popular estadounidense.

En la antesala de la fecha, la empresa juguetera sorprendió al público con revelaciones y anuncios destinados a refrescar la narrativa del personaje y proyectarlo hacia nuevas etapas.

La historia de Ken comenzó en marzo de 1961, cuando Mattel decidió ampliar el mundo de Barbie, lanzada dos años antes. Ruth y Elliot Handler, fundadores de la compañía, imaginaron un personaje que acompañara a la muñeca y permitiera crear nuevas historias. Su primera aparición en televisión lo presentó como “compañero de Barbie”, luciendo traje de baño y toalla, una imagen alineada con el ideal juvenil estadounidense de la época.

Durante gran parte de su trayectoria, el nombre completo del muñeco fue un misterio. Recién en 2026, Mattel confirmó oficialmente que su identidad es Kenneth Sean Carson.

El anuncio llamó la atención incluso entre coleccionistas y fanáticos de larga data. El origen del nombre tiene un trasfondo familiar: Ken fue bautizado en honor a Kenneth Handler, hijo de los creadores de Mattel. De manera similar, Barbie también rinde homenaje familiar, ya que su nombre real, Barbara Millicent Roberts, proviene de la hija de Ruth Handler, según consignó People.

A lo largo de más de seis décadas, Ken fue adaptándose a los cambios sociales y culturales. Desde sus primeras versiones, que lo mostraban como un joven prolijo y cercano a Barbie, hasta las ediciones actuales, el muñeco incorporó diversidad en tonos de piel, estilos de cabello y propuestas de vestimenta, reflejando nuevas miradas sobre identidad y representación.

Mattel

La inspiración original de Ken estuvo ligada a su homónimo real, aunque sus personalidades poco tuvieron en común. En una entrevista concedida en 1989 a Los Angeles Times, Kenneth Handler describió al muñeco con una frase que quedó para la historia: “Ken esMalibu. Va a la playa y surfea. Representa todas esas cosas perfectas de Estados Unidos”.

Sin embargo, su propia adolescencia fue muy diferente. Handler contó que prefería tocar el piano y ver cine subtitulado. “Yo era un nerd — un auténtico nerd. Todas las chicas pensaban que era un tonto”, relató, marcando el contraste entre la imagen idealizada del muñeco y su vida real.

Rupturas, regresos y expansión del universo Mattel

La relación entre Barbie y Ken también atravesó giros narrativos. En 2004, tras más de cuatro décadas juntos, Mattel anunció la “ruptura” de la pareja. En ese contexto, Barbie fue vinculada con Blaine, un surfista australiano que ocupó el centro de la escena.

La reconciliación llegó en 2011, durante el estreno de la película ‘Toy Story 3’, cuando ambos personajes volvieron a aparecer juntos de manera oficial, un momento celebrado por seguidores y coleccionistas, según People.

Con motivo del nuevo aniversario, Ken inicia una etapa renovada a través de la campaña “65 nuevas experiencias para Ken”. En un video difundido por la compañía, el muñeco se despide simbólicamente del mar y deja un mensaje cargado de emoción: “No te lo tomes a mal. No será para siempre. Seguiremos en contacto. Manda un saludo”. La propuesta apunta al autodescubrimiento y a la evolución personal del personaje.

En paralelo, Mattel continúa ampliando su apuesta por la inclusión. Recientemente, Barbie presentó una edición que representa el autismo, reforzando la diversidad dentro de su línea de productos. Además, en 2018 se confirmó que el apellido de Barbie es Roberts y se incorporó oficialmente a sus hermanas Skipper, Stacie y Chelsea, enriqueciendo la biografía compartida de la franquicia, según explicó People.

Hoy, Ken trasciende su rol original como acompañante de Barbie y se posiciona como un símbolo dentro de los debates contemporáneos sobre identidad, diversidad y cultura pop. Cada relanzamiento reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse.

A 65 años de su creación, Ken se prepara para escribir un nuevo capítulo. Con una historia marcada por cambios y adaptaciones, el personaje invita a imaginar qué aventuras le deparará el futuro a este ícono que atraviesa generaciones.