Sergio Arévalo se dio a conocer en Colombia hace más de una década con su participación en uno de los realities más exitosos de la televisión colombiana: ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. De este programa han salido varias figuras públicas que se mantienen vigentes en la actualidad, como Sara Corrales, Ximena Córdoba, Cristina Hurtado, Sara Uribe, Elianis Garrido y Manuela Gómez, entre otras.

Arévalo fue uno de los finalistas del reality del canal ‘RCN’ en el año 2013, edición en la que también estuvieron Yina Calderón, Alejandra Serje y OmarAndrés Vásquez.

El nortesantandereano se destacó como uno de los más talentosos para la actuación, quedando entre los cuatro finalistas de la temporada junto a María Teresa Blanco, Gaby Garrido y Juver Bilvao, que fue el ganador.

Sin embargo, después del reality Sergio Arévalo no se dedicó a la televisión, sino que emprendió su carrera como médico, profesión que estaba estudiando cuando ingresó a ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Usuarios de redes sociales lo han reconocido en las fotografías y videos que Sergio publica en Instagram y en TikTok, en los que aparece con uniforme quirúrgico.

La profesión que Arévalo ejerce actualmente es la de cirugía plástica y, según sus publicaciones, atiende pacientes en Río de Janeiro, Brasil, y en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en Colombia.

Aunque ya lleva varios años trabajando como cirujano, por estos días se volvió tendencia el exparticipante del reality de ‘RCN’ por lo sorprendente que ha sido para muchos cómo lleva su vida alejada del mundo del entretenimiento.

“Hasta ahora me entero que Sergio es cirujano”, “Es real, es médico”, “Ahora sí que este se pasó de ser el galán de la tele al galán del quirófano”, son algunos de los comentarios que le dejan al nortesantandereano en las publicaciones que hace mostrando los resultados de los procedimientos estéticos que realiza.

En varias entrevistas Sergio Arévalo ha contado que se siente bastante feliz y orgulloso de ser cirujano plástico, aunque agradece la experiencia en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.