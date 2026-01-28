Carmen Villalobos volvió a ser tendencia en redes sociales luego de aparecer en un video junto a la actriz Majida Issa.

El contenido que fue difundido en Instagram fue grabado durante una pausa en las grabaciones de una producción televisiva y rápidamente se volvió viral.

En el clip, ambas actrices aparecen acompañadas por un mensaje que muchos internautas relacionaron con su situación sentimental. La frase incluida en la publicación fue tomada como una posible referencia a la soltería de Villalobos.

“Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026 y me llegaron refuerzos”, dice el texto del video.

Usuarios en redes comenzaron a preguntar si la actriz habría terminado su relación con el presentador Frederick Oldenburg, debido a la ausencia reciente de fotos juntos y a la falta de apariciones públicas en pareja durante los últimos meses.

La relación entre Villalobos y Oldenburg se hizo pública en 2023 y, desde entonces, ambos compartieron momentos personales y profesionales. Sin embargo, en lo que va de 2026, su interacción en redes sociales ha disminuido, alimentando los rumores sobre un posible distanciamiento.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una ruptura, por lo que la información sigue basándose en interpretaciones del público y del entorno digital.

Mientras tanto, Carmen Villalobos continúa enfocada en su carrera artística y en nuevos proyectos televisivos como la grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso".