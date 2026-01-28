Medellín se prepara para vivir un evento sin precedentes que unirá el fútbol, la música y la cultura global. El próximo 31 de enero, en el Estadio Atanasio Girardot, el cantante colombiano Hamilton será el encargado de llevar toda su música, talento y sabor inigualable al ‘El Partido de la Historia’, el encuentro internacional entre Inter Miami CF y Atlético Nacional que marcará la primera vez de Lionel Messi jugando en Medellín.

Lea Comenzó la coronación de las reinas populares 2026 desde sus barrios

Hamilton, reconocido como uno de los grandes exponentes de la música urbana y el Afrobeats colombiano, será parte fundamental de esta noche histórica que reunirá a miles de aficionados del fútbol y la música. Su participación refuerza el carácter cultural y artístico de un evento que trasciende lo deportivo y posiciona a Colombia ante los ojos del mundo.

El cantautor colombiano, originario de Cartagena y conocido como el “AfroRockStar”, llega a este escenario en uno de los momentos más importantes de su carrera, celebrando sus dos nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías de ‘Artista Nuevo Masculino del Año’ y ‘AfroBeats del Año’ por su éxito ‘Mi Reina’ junto a Nanpa Básico. Además, cerró el 2025 con la canción número uno en la radio colombiana, “‘4LIFE’, junto a Ryan Castro, consolidándose como una figura clave de la música latina actual.

El Partido de la Historia, que enfrentará a Inter Miami CF (campeón vigente del fútbol estadounidense) contra Atlético Nacional, el club más ganador y representativo del fútbol colombiano, contará con la presencia de Lionel Messi, considerado el máximo referente del fútbol moderno. El encuentro adquiere un valor aún mayor al convertirse en una de las últimas oportunidades de ver a Messi en vivo en Colombia, en la recta final de su carrera internacional.

Aquí Barranquilla fue escenario de la elección de la Reina Juvenil de los Periodistas en el marco del Miss Teen Mundo Colombia

Con figuras de talla mundial sobre el césped y la energía musical de Hamilton en el escenario, el Estadio Atanasio Girardot será testigo de una noche irrepetible donde el fútbol, la música en vivo y la cultura colombiana se fusionan en un solo espectáculo. ‘El Partido de la Historia’ no solo quedará grabado en la memoria de los hinchas, sino que marcará un hito para la industria del entretenimiento en Colombia.

Además, Hamilton participará en ‘Bestival - A otro nivel’, una de las fiestas más importantes del Carnaval de Barranquilla, compartiendo tarima junto a grandes colegas de la escena musical, el día sábado 14 de febrero en Explanada Terranova.

Además La ganadora del Reinado Popular 2026 también será premiada con un juego de sala y comedor