En una noche llena de brillo, elegancia y compromiso social, se llevó a cabo ayer la elección de la Reina Juvenil de los Periodistas en el marco del Miss Teen Mundo Colombia, un evento que reunió a candidatas de diferentes regiones del país y que posicionó a Barranquilla como epicentro de la belleza juvenil con propósito.

El certamen es dirigido a nivel nacional por William Knight, quien lideró una impecable organización y destacó la importancia de formar jóvenes reinas integrales, enfocadas no solo en la belleza, sino también en el liderazgo y el impacto social.

cortesía

Lea: Así podrá participar en el Concurso Fachadas de Carnaval 2026

La velada contó con un distinguido jurado calificador, integrado por los periodistas: Karen Anaya, Benjamín Quintero, Manuela López y Juliana Escorcia, quienes, en calidad de periodistas colaboradores de diferentes medios regionales, evaluaron a las candidatas en aspectos como desenvolvimiento, seguridad escénica, proyección social y claridad en sus respuestas.

Durante el evento, las diferentes candidatas, acompañadas de sus respectivas comitivas, participaron en una ronda de preguntas donde demostraron su preparación, carisma y compromiso con causas sociales. Tras una reñida deliberación, fue elegida como ganadora la representante de Cartagena, quien se coronó como la nueva Reina Juvenil de los Periodistas. El evento contó con la presencia de la actual Miss Teen Mundo Colombia, la quindiana Valeria Suárez Ospina.

Vea: El XXI Hay Festival de Cartagena abre las puertas con el foco puesto en la nobel Machado

La gala se realizó en el restaurante Chulas Parrilla – sede 93, escenario que acogió a reinas juveniles provenientes de todo el país, medios de comunicación e invitados especiales, quienes vivieron una noche memorable marcada por el glamour, la inspiración y el talento juvenil.

cortesía

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de los proyectos sociales de las candidatas, los cuales fueron ampliamente difundidos por los diferentes medios de comunicación presentes, resaltando el enfoque humanitario y transformador del certamen.

Entérese: La ganadora del Reinado Popular 2026 también será premiada con un juego de sala y comedor

Con este evento, Miss Teen Mundo Colombia reafirma su compromiso con la formación de jóvenes líderes, promoviendo valores, responsabilidad social y oportunidades para que las nuevas generaciones de reinas representen dignamente al país en escenarios nacionales e internacionales.