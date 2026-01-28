Una publicación reciente de Silvestre Dangond en TikTok se hizo viral en las redes sociales.

Y es que el cantante vallenato compartió un video junto al futbolista Luis Díaz que, en cuestión de horas, generó miles de reacciones. Se trata de una colaboración entre los dos.

En el clip, ambos aparecen en una cancha de fútbol mientras suena de fondo una melodía de la nueva canción. “Qué ganas de tenerla, qué ganas de besarla, tú eras todo lo que andaba buscando…”, es parte de la letra.

TikTok Luis Díaz y Silvestre Dangond juntos en un video.

Este es un adelanto que quiso hacer el urumitero “como una declaración musical que celebra el amor por el fútbol, la pelota y todo lo que esta pasión despierta en millones de personas”.

En la descripción dice: “La música nos une. El fútbol nos mueve. Y cuando se juntan, pasa esto”. Además, en el título de la canción tiene ‘Ganas de tenerla’.

Asimismo, Luis Díaz ha mostrado en otras ocasiones su gusto por cantar y bailar en espacios públicos y privados. Esta afinidad ha llevado a pensar que su participación en una canción no sería improvisada, sino parte de un proyecto pensado con anticipación.

Luis diaz bailando salsa, se les dañó el dia a unos. pic.twitter.com/ymkc75vzUl — ThoWas 🧢🦈 (@Thowas_) December 30, 2025

Los seguidores continúan atentos a las redes de ambos artistas en la espera del lanzamiento oficial de la canción y del videoclip. ““Ganas de tenerla” canaliza la pasión y la identidad que definen a Colombia, reuniendo dos de sus fuerzas culturales más poderosas: la música y el fútbol", señalaron mediante un comunicado.