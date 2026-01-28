‘Cuando nadie me ve’, la esperada docuserie sobre la vida del cantautor español Alejandro Sanz, se estrena este 27 de enero en Movistar Plus+, dando la oportunidad al público de conocer íntimamente al artista español más relevante de las últimas décadas.

Dirigida por Álvaro Ron, la serie documental original de Movistar Plus+ y producida por Sony Music Vision, muestra al Alejandro que nadie ve, que nadie conoce, el que lucha por equilibrar su amor por la música y el arte con el precio personal y familiar que ha tenido que pagar por ello.

“Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten”, dijo Alejandro Sanz sobre el proyecto, filmado en un momento de transformación personal y creativa del artista, y con la colaboración no solo de algunos de sus colegas más queridos, sino de su familia y con acceso total a sus archivos.

Cuando Nadie Me Ve incluye más de 200 horas de rodaje, material de archivo familiar nunca antes revelado y testimonios exclusivos de artistas cercanos a Sanz como Rosalía, Shakira, Luis Fonsi, Juanes, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, entre otros.

El resultado fue un viaje emocional en el que Alejandro revisita su historia, conecta con sus orígenes flamencos y se enfrenta a nuevos desafíos con honestidad y pasión. Entre rutinas cotidianas, silencios reveladores y momentos nunca antes compartidos, descubre al hombre detrás del icono: vulnerable, cercano, generoso, con sentido del humor y en constante búsqueda.

Desde su infancia en Algeciras hasta convertirse en un referente global, la serie sigue al icónico cantautor a lo largo de su evolución artística, emocional y personal, trazando una línea que atraviesa sus raíces flamencas, su irrupción en la industria, sus giras históricas y los momentos íntimos inéditos

El estreno de “Cuando nadie me ve” en España se realiza pocos días antes de la entrega de los Premios Grammy de 2026, en los que su disco “¿Y Ahora Qué?” compite en la categoría de Mejor Álbum Pop. Esta es la séptima nominación de Alejandro Sanz a los premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

El cantautor español se llevó su octavo premio Latin Grammy a Grabación del Año de 2025 por “Palmeras en el jardín”, lo que lo convirtió en el artista líder en esta categoría tras haber ganado también en 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2019 y 2020. Además, recibió el galardón en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo, con lo que sumó 24 Latin Grammys y 4 Premios Grammy en su carrera.

Este 13 de febrero, Alejandro Sanz retomará su exitosa gira “¿Y Ahora Qué?”, que lo llevará por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, antes de recorrer Estados Unidos con 13 conciertos y llevar su show de regreso a España a partir de junio.