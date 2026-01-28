Como parte del Hay Festival Joven, el 2 y 5 de febrero se llevará a cabo en la Universidad del Norte una jornada abierta para la comunidad universitaria, que contará con la participación del escritor cubano Leonardo Padura, el colombiano Juan Gabriel Vásquez, el poeta dominicano Frank Báez y la filósofa marroquí Karima Ziali. Se darán cita en el Auditorio Marvel Moreno, en conversación con profesores de Uninorte.

Los invitados llegarán luego de hacer parte de la programación del Hay Festival Cartagena, que se celebrará entre el 29 de enero y el 1 de febrero con más de 180 participantes de 25 países. El rector Adolfo Meisel es uno de esos invitados del festival.

Participará en el evento denominado “Cuando la cancha está desnivelada”, al lado de las economistas Marcela Meléndez y Andrea Otero, el jueves, 29 de enero, a las 3:30 p. m. en el Salón Barahona del Centro de Convenciones.

“Estamos muy complacidos nuevamente de tener en la Universidad del Norte el Hay Festival, que es un maravilloso festival de literatura que se celebra cada año en Cartagena, y hemos hecho un convenio con esa organización para que el lunes un grupo de escritores venga siempre a la universidad. Es una oportunidad para nuestros estudiantes para escuchar autores de primera línea. Los invito a que participen en este programa escuchando a estos autores maravillosos y ojalá leyendo”, sostuvo el rector.

La jornada en Uninorte inicia el lunes a las 8:30 a. m., con la conversación entre el poeta Frank Báez y la directora del Museo Mapuka Daniela Pabón. Báez es un reconocido poeta, narrador y cronista, nacido en Santo Domingo, desde donde se ha proyectado como una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea en América Latina.

Se caracteriza por un estilo directo que mezcla la vida urbana, el humor y la crítica social. Presentará su último libro de crónicas “Bajo otras luces”, en el que refleja el Caribe y lo que significa escribir desde allí.

Continuará la conversación entre Karima Ziali y el profesor del Departamento de Español Sergio Álvarez. Ziali es filósofa y debutó en la ficción con la novela “Una oración sin dios”.

Ha tomado relevancia como autora por su capacidad para cuestionar las categorías tradicionales de identidad y migración. Su novela ha sido celebrada en el mundo de la literatura, por su enfoque filosófico y existencial.

El lunes cierra con la presencia de Leonardo Padura en conversación con la profesora del Departamento de Español Alana Roa, a las 2:30 p. m. Padura es considerado el escritor cubano con mayor prestigio internacional de la actualidad. Su obra se ha destacado por recurrir al género policial para plasmar una profunda crisis social e histórica en La Habana, escenario central de sus relatos.

En Uninorte ahondará en detalles alrededor de su novela más reciente “Morir en la arena”, en la que hace de cronista de una generación perdida que acumula medio siglo de dificultades.

Finalmente, el jueves, 5 de febrero, el colombiano Juan Gabriel Vásquez, reconocido mundialmente como uno de los novelistas más influyentes de la lengua española contemporánea, conversará con el profesor de Filosofía Juan Manuel Ruíz y la directora de la Editorial Alexandra Vives. El evento será a las 10:30 a. m., en el Auditorio Marvel Moreno.

La charla girará sobre el libro más reciente de Vásquez “Los nombre de Feliza”, en el que recrea la vida de la escultora colombiana Feliza Bursztyn, una artista que rompió moldes en su época. Medios españoles como El País y El Mundo catalogaron esta novela como una de las mejores del 2025.