Apple presentó una versión renovada de su popular AirTag, apostando por mejoras internas que fortalecen su utilidad sin modificar su apariencia externa.

Indican que el rastreador mantiene su diseño compacto, pero incorpora avances que buscan facilitar la recuperación de objetos personales en distintos entornos.

El dispositivo ya puede reservarse desde los canales oficiales de la compañía, como su página web y la app Apple Store, y llegará en los próximos días a tiendas físicas. Con este lanzamiento, la empresa refuerza su oferta dentro del ecosistema de productos inteligentes.

He bajado al parque a probar el nuevo AirTag 2 frente al antiguo y... sorpresa🤯



Apple promete un 50% más de alcance, pero en mis pruebas ha sido más del doble. De perder la señal a 12 metros a mantenerla pasados los 25📏



La comparativa y review aquí👇https://t.co/tAwMwJfQ2F pic.twitter.com/qDzBjPxvdC — Guille Lomener  (@guillelomener) January 28, 2026

La principal actualización del nuevo AirTag está relacionada con su sistema de localización. Ahora integra un chip de banda ultraancha de segunda generación, que permite una búsqueda más exacta a través de la función Búsqueda de Precisión.

Esta tecnología ofrece un alcance ampliado y orienta al usuario mediante señales visuales, vibraciones y avisos sonoros, facilitando encontrar objetos perdidos en espacios amplios o congestionados.

Ya se ha desmontado el AirTag de segunda generación, y el desmontaje deja algo claro: Apple no solo ha cambiado software. También ha tocado el hardware para frenar usos indebidos ✅ pic.twitter.com/QFAwvrOuYM — La Manzana Mordida (@LaMMordida) January 28, 2026

Otra novedad importante es el aumento en la potencia del altavoz. El nuevo modelo emite sonidos más fuertes, lo que ayuda a localizarlo en lugares ruidosos como aeropuertos, centros comerciales o zonas de trabajo.

Este refuerzo busca reducir el tiempo de búsqueda y hacer más eficiente la experiencia del usuario.

Apple presentó la segunda generación del AirTag:

-Mismo diseño.

- Viene con UWB de 2a generación.

- Ubica objetos hasta 50% más lejos que el AirTag 1.

- Puedes buscar el AirTag desde el Apple Watch.

- Sus bocinas son un 50% más ruidosas.

- Funciona mejor para localizar… pic.twitter.com/Sn3WHsMBUj — Javier Matuk (@jmatuk) January 26, 2026

Apple mantuvo una política de precios similar a la de generaciones anteriores. El AirTag puede adquirirse de forma individual o en paquetes múltiples, una opción pensada para quienes desean proteger varios objetos al mismo tiempo.

Las compras se pueden realizar tanto en línea como en tiendas autorizadas, ampliando las alternativas para los consumidores.

¿Dónde puede conseguir el nueva AirTag en Colombia?

En el mercado colombiano, el dispositivo puede encontrarse en distribuidores oficiales como Mac Center y en plataformas reconocidas de comercio electrónico. Los precios varían según el canal de venta y la presentación.

Se recomienda adquirirlo únicamente en establecimientos confiables para evitar productos falsificados que no ofrecen integración ni seguridad.