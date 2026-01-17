OpenAI anunció este viernes que comenzará a probar anuncios en su popular chatbot de ChatGPT “en las próximas semanas”, en busca de generar una nueva fuente de ingresos.

La empresa de inteligencia artificial (IA) indicó que sus suscripciones de pago actuales no incluirán anuncios y que comenzará a probar la publicidad en las cuentas gratuitas de usuarios mayores de edad en Estados Unidos.

Sin embargo, OpenAI lanzó este viernes su plan económico Go en Estados Unidos, una suscripción de 8 dólares al mes en la cual también habrá anuncios.

La compañía liderada por Sam Altman aseguró en un comunicado que los anuncios “no influirán en las respuestas que proporciona ChatGPT” y que la publicidad siempre estará “separada y claramente identificada”.

“Mantenemos la privacidad de sus conversaciones con ChatGPT frente a los anunciantes y nunca les vendemos sus datos”, aseguró la empresa.

Un compromiso que Altman recalcó tras el anuncio en sus redes al escribir en X: “No aceptaremos dinero para influir en las respuestas que ChatGPT te dé, y mantendremos tus conversaciones privadas, sin compartirlas con los anunciantes”.

La publicidad en plataformas gratuitas es algo común en grandes empresas tecnológicas, como es el caso de varios productos de los gigantes Google y Meta.

El propio Altman resaltó que le gustan los anuncios de Instagram, propiedad de Meta, porque ha encontrado cosas que le interesan y que “de otra manera nunca habría descubierto”.

“Intentaremos que los anuncios sean cada vez más útiles para los usuarios”, recalcó el director ejecutivo en su mensaje de X.

La introducción de anuncios en ChatGPT podría ayudar a OpenAI a cumplir con sus ambiciosos compromisos de inversión.

Altman dijo el pasado noviembre que su empresa estaba en camino de generar 20.000 millones de dólares en ingresos anualizados en 2025.

OpenAI reiteró este viernes que su misión “es garantizar que la inteligencia artificial general (IAG o AGI, por sus siglas en inglés) -una tecnología que podría superar a la inteligencia humana y aún no existe- beneficie a toda la humanidad” y que su estrategia publicitaria “siempre está orientada a apoyar esa misión y a hacer que la IA sea más accesible”.