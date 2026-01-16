La localidad española Miguel Esteban, en Toledo (centro), posee un estudio que, a su juicio, prueba que es “el lugar de la Mancha” que aparece en la célebre novela de Miguel de Cervantes “Don Quijote de la Mancha”.

Lea BTS alude a la tradición coreana con el título de su nuevo álbum ‘Arirang’

El estudio está basado en numerosa documentación encontrada en archivos parroquiales y de órdenes militares sobre hidalgos citados en el libro.

El Ayuntamiento del municipio manchego, de cerca de 5.000 habitantes, presentará este viernes el estudio en la Casa de Castilla-la Mancha en Madrid.

“El lugar de La Mancha, cuyo nombre está al lado de El Toboso” es el nombre del estudio, que recoge nuevas evidencias documentales y geográficas sobre la posible identificación como ese lugar al que Cervantes hace referencia al principio de su obra.

Aquí ‘Dime más mentiras’ sube la apuesta en su tercera temporada: errores del pasado, secretos y relaciones inesperadas

La nueva propuesta se basa “en la idea profusamente documentada en los archivos parroquiales y de las Órdenes Militares de que el Quijote y el Persiles de Miguel de Cervantes están basados en los hidalgos Acuña, Carrión, Villaseñor y Ludeña, que el escritor cita expresamente, y en sus correrías en la Mancha del siglo XVI”, explicaron a EFE fuentes municipales.

Las coincidencias son “amplias” y van desde los ataques a los molinos de viento, los duelos con lanza, caballeros que no lo son, apaleamientos de curas, hidalgos muertos de melancolía y hasta sobrinas nobles huérfanas.

Cuando surgió el cervantismo, apenas hubo nadie que defendiera a Miguel Esteban a pesar de las múltiples citas que hay a esta comarca en Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, recientemente hubo propuestas de filósofos y novelistas españoles, como Ciriaco Morón Arroyo o José María Merino, que abrieron “nuevas perspectivas” sobre este tema.

Además Julio Iglesias niega haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer

De hecho, en los últimos años, este pueblo ha sido objeto de estudio por parte de investigadores que sostienen que podría corresponderse con el origen del personaje y de los primeros capítulos de la obra cervantina; su ubicación, a una legua de El Toboso (el pueblo de Dulcinea y Don Quijote en la novela), y la presencia histórica de familias hidalgas entre los siglos XIV y XVII refuerzan la hipótesis.