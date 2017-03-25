‘El Quijote’ llega a Luneta 50 para divertir a grandes y chicos

Don Quijote llega hoy desde las 4:00 de la tarde a Barranquilla. En Casa Luneta 50 ubicada en la carrera 63 no. 58-44 las familias podrán disfrutar la presentación de la obra 'Quijote, un cuento', a cargo de la Corporación Cultural Nave, colectivo integrado por los actores barranquilleros Fernando Cárdenas y Mayerlis Beltrán.

Esta obra es un divertida adaptación de algunos apartes del libro Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra.

Los artistas son los encargados de recrear momentos emblemáticos del clásico de la literatura haciendo uso del teatro, la narración oral y la animación de objetos.

Entre las escenas que se presentarán en la sala de teatro de pequeño formato se encuentran la batalla de Don Quijote con los molinos de viento, su encuentro con los leones, las aventuras en la ínsula Barataria y de Sancho Panza en el pozo.

Los más pequeños también podrán conocer el origen de este personaje, sus acompañantes y todas las enseñanzas a través de la presentación.

En ella además se podrá apreciar una fusión de las artes escénicas con el folclor, y herramientas como la música, las máscaras y el humor.