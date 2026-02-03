Google sigue con su ecosistema de inteligencia artificial con nuevas herramientas integradas en Gemini.

Apple renueva el AirTag con mayor precisión y sonido mejorado: así puede adquirirlo en Colombia

Instagram, Facebook y WhatsApp preparan funciones exclusivas: así podrás desbloquearlas

Conozca cómo puede evitar caer en fraudes que suplantan a plataformas de streaming

En esta ocasión, la compañía estaría desarrollando una función que permitiría a los usuarios importar conversaciones desde otros chatbots como ChatGPT o Claude, facilitando el cambio entre plataformas sin perder información.

De acuerdo con información revelada por el portal especializado TestingCatalog, Gemini comenzó a mostrar una herramienta denominada “importar chats de IA” dentro de su menú de configuración. Esta opción permitiría cargar conversaciones previas mantenidas en otras plataformas y retomarlas directamente en el asistente de Google.

Shutterstock/Shutterstock De acuerdo con información revelada por el portal especializado TestingCatalog, Gemini comenzó a mostrar una herramienta denominada “importar chats de IA” dentro de su menú de configuración.

El objetivo principal sería evitar que los usuarios tengan que repetir instrucciones, copiar mensajes o reconstruir contextos cada vez que decidan cambiar de modelo.

Los usuarios deberán descargar el historial de conversaciones desde la plataforma original y luego subir el archivo en Gemini mediante una opción específica. Una vez completado el proceso, podrán continuar el diálogo sin interrupciones.

Esta función resultaría especialmente útil cuando una inteligencia artificial no ofrece respuestas satisfactorias o cuando se desea probar otro modelo con el mismo contexto.

Google Esta función resultaría especialmente útil cuando una inteligencia artificial no ofrece respuestas satisfactorias o cuando se desea probar otro modelo con el mismo contexto.

Por ahora, la opción solo estaría disponible para un grupo reducido de usuarios en etapa beta. Google no ha confirmado una fecha oficial para su lanzamiento global ni ha detallado cuándo llegará a todas las versiones del servicio.

Tampoco se ha informado de manera oficial qué asistentes serán compatibles, aunque ChatGPT permitiría la exportación de datos, lo que facilitaría su integración con Gemini.