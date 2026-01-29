El auge de las plataformas de streaming, con más de 1.800 millones de suscripciones entre Netflix, Disney+ y Prime Video a nivel global, ha convertido a estos usuarios en un blanco cada vez más atractivo para los estafadores.

Leer más: ‘DTF ST. Louis’, con David Harbour, Jason Bateman y Linda Cardellini, estrena el 1 de marzo en HBO Max

Muchos ciberdelincuentes aprovechan el interés de las personas para adquirir los servicios de estas plataformas digitales y los suelen engañar para que compartan datos sensibles.

Expertos en ciberseguridad alertan que los criminales emplean correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones que reproducen usando los logos, estilos y lenguaje de las plataformas legítimas.

Le puede interesar: Los barrios vibran al ritmo del talento de sus reinas populares

La táctica suele comenzar con alertas diseñadas para provocar pánico inmediato: supuestas fallas en el pago, la amenaza de suspensión de la cuenta o promociones, todo esto con el propósito que el usuario actúe sin pensar.

“El engaño suele comenzar con mensajes que apelan a la urgencia, como supuestos errores de facturación, la suspensión inmediata de una cuenta o promociones demasiado buenas para ser reales”, dijo Arturo Torres, director de inteligencia contra amenazas para FortiGuard Labs de Fortinet en Latinoamérica y el Caribe a ‘Infobae’.

No olvide leer: La música vallenata encontró su alma en los fuelles del acordeón

Los enlaces incluidos en estas comunicaciones llevan a páginas que simulan ser las oficiales de cada plataforma. Y es allí donde las víctimas introducen sus credenciales, datos bancarios o información personal en formularios falsos. Una vez ingresados, los delincuentes pueden hacerse con el control de las cuentas, utilizarlas para nuevos engaños o acceder incluso a datos financieros.

“Una vez que el usuario entrega sus datos, los delincuentes pueden utilizarlos para cometer fraudes más complejos, robar identidades o lanzar nuevos ataques dirigidos”, explicó Torres.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Los especialistas insisten en que el primer paso es estar prevenido y dudar de cualquier oferta. Por ello aconsejan ignorar mensajes que transmitan urgencia, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y, en su lugar, ingresar directamente a las aplicaciones oficiales o escribir la dirección del sitio web en el navegador.

Le puede interesar: ‘Rambo’ está de regreso: inicia el rodaje de la película que contará el origen del personaje

Además, es importante saber que las empresas legítimas nunca piden contraseñas o datos bancarios mediante enlaces en correos electrónicos o mensajes de texto. Activar la autenticación de dos pasos y usar contraseñas distintas por servicio aumenta significativamente la protección.

También se recomienda verificar movimientos financieros con regularidad y utilizar herramientas de seguridad actualizadas, como antivirus y gestores de contraseñas.

Lea acá: Diego Luna revela que Alfonso Cuarón le “enseñó a hablar cine” en ‘Y tu mamá también’

Por último, realizar transacciones sólo desde dispositivos confiables y redes seguras, comprobar siempre el dominio del remitente y evitar ofertas demasiado tentadoras son prácticas clave para reducir el riesgo.