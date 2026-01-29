¿Qué puede salir mal con tres adultos en una app de citas?, pues eso es lo que se pregunta la nueva miniserie Original de HBO ‘DTF ST. Louis’, creada por Steven Conrad (Patriot), que se estrena el domingo 1 de marzo.

La producción consta de siete episodios, que se estrenarán semanalmente hasta el episodio final el domingo 12 de abril, previo al estreno de la tercera temporada de Euphoria.

‘DTF ST. Louis’ sigue a tres adultos atrapados en el desencanto y la insatisfacción propios de la mediana edad, cuya relación deriva en un triángulo amoroso marcado por el deseo y una serie de malas decisiones. Lo que comienza como una historia íntima y cotidiana se transforma en una cadena de acontecimientos que conduce a un final inesperado.

Tina Rowden/HBO

La miniserie está protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, junto a Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti.

Steven Conrad se desempeña como guionista, director y showrunner del proyecto. Los productores ejecutivos incluyen a Steven Conrad, Jason Bateman y David Harbour; Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch por Escape Artists; Molly Allen; Bruce Terris; Michael Nelson; Michael Costigan por Aggregate Films (de Jason Bateman); KC Wenson por Bravo Axolotl; Jennifer Scher por Elephant Pictures; James Lasdun; y MGM Television.