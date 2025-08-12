En el capítulo 24 del Desafío The Box 2023 se vivió un momento que sorprendió a los televidentes y rápidamente se volvió tendencia.

Franklin Erney Reyes, más conocido como Black, vivió un momento que sorprendió a los televidentes y rápidamente se volvió tendencia en el capítulo 24 del Desafío The Box 2023.

En ese momento rompió una de las reglas del programa al tocar el agua de la piscina, a pesar de que su equipo, Gamma, había perdido el acceso a todas las zonas húmedas de la casa.

Reyes explicó que su decisión obedecía al desgaste emocional que sentía: “Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más. Me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso. Quiero renunciar y no quiero estar más acá”.

“Mi intención no era ganar un castigo para todos, no me interesaba hacerlo. Al principio inicié con muchas ganas, pero a medida que pasaban los días me di cuenta de que mi tranquilidad vale más que eso”, dijo.

Tras su salida, Reyes retomó su trabajo como entrenador y, motivado por sus seguidores, abrió una cuenta en OnlyFans, donde tuvo éxito económico. Sin embargo, en entrevista reciente con La Red, reveló que decidió cerrar su perfil y dar un giro radical a su vida.

“Tuve un sueño a las 3:00 a.m. donde vi el cielo nublado, una luz intensa y luego oscuridad total. Sentí que Dios venía por su pueblo. Fue tan real que desperté con miedo y entendí que debía buscar de Él”, relató.

“No era algo que yo quería para mi vida, lo hice quizás por las personas, me lo pedían mucho. Antes de entrar al Desafío tenía ocho mil seguidores, y esas personas me escribían mucho: ‘yo pagaría por verte’, ‘me encanta tu cuerpo’. Yo reflejaba con mi cuerpo mucho morbo“, contó.

Asimismo, convencido de que ese estilo de vida no lo acercaba a Dios, cerró su cuenta en la plataforma y comenzó un proceso de transformación espiritual. Ahora estudia la Biblia, asiste a la iglesia, ayuna y busca prepararse para su nuevo objetivo: convertirse en predicador.

“Quiero ser predicador, quiero ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Sería el logro más importante de mi vida. Antes vendía mi cuerpo, hoy en día sigo como entrenador, estoy empezando a montar un local de ropa deportiva”, afirmó.