Este fin de semana varios famosos han perdido la vida, entre estos el actor mexicano Juan Carlos Ramírez, que participó en producciones como La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras.

La noticia fue confirmada por la agencia de representación del intérprete, I am this.

Lea aquí: Nueva York rinde tributo a Celia Cruz, en su centenario

El histrión fue velado la noche del sábado y la madrugada de este domingo 10 de agosto, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares, amigos y compañeros de la industria.

De acuerdo con la agencia I am this, Juan Carlos Ramírez perdió la vida víctima de un aneurisma cerebral. La partida del intérprete generó tristeza entre sus compañeros, quienes compartieron mensajes de condolencia en redes sociales.

“Que Dios te reciba con los brazos abiertos y que le dé paz y consuelo a tu familia”, expresó la directora de casting Irene Mercado, quien lo recordó como un profesional con “increíble disposición y entrega” en cada proyecto.

Juan Carlos Ramírez se tituló como arquitecto por la Universidad Iberoamericana, pero su pasión por la actuación lo llevó a prepararse profesionalmente en esta disciplina, incluyendo una Especialidad en Actuación Cinematográfica.

En su biografía, el actor se describía como un hombre agradecido, honesto y leal, amante de la naturaleza, el deporte, la lectura y la escritura. “Me considero bendecido de poder hacer lo que amo: actuar”, señalaba.

Le puede interesar: “Dio cátedra y fue ejemplo para las demás periodistas deportivas”: colegas sobre Bertha Benedetti de Carbonell

Debutó en 2018 con la serie Puño Limpio y posteriormente participó en producciones como la bioserie de Vicente Fernández El Último Rey, El Hijo del Pueblo, así como Rosario Tijeras, Preso No. 1 y Archivo Muerto.