Este inicio de semana, según Mhoni Vidente, viene marcado por intensos ajustes energéticos y la posibilidad de retomar el control sobre el rumbo personal.

Destaca que es un día propicio para la introspección, la corrección de errores pasados y la creación de bases firmes que respalden el crecimiento tanto en la vida privada como en el plano laboral.

Este lunes se presenta como una excelente oportunidad para dar pasos concretos hacia la transformación personal.

Aries

El influjo solar renueva su vitalidad. Buen momento para tomar decisiones financieras o planificar viajes. Evite actitudes altivas para fortalecer vínculos. Día de suerte: 13 – Números: 00 y 2.

Tauro

Mercurio aporta lucidez mental; ideal para cerrar tratos o iniciar proyectos. Controle la terquedad para evitar discusiones. Día especial: 12 – Números: 08 y 19.

Géminis

Venus intensifica su encanto personal. Ocasión perfecta para formalizar relaciones o disfrutar en familia. Atienda su salud íntima y combata la inercia.

Cáncer

La Luna favorece su estabilidad emocional. Posibles obsequios o reuniones agradables.

Leo

Marte impulsa determinación y fuerza para avanzar en metas laborales. Mantenga el ego bajo control. Día de suerte: 12 – Números: 07 y 99.

Virgo

Júpiter le beneficia en negocios, amor y desarrollo personal. Día de fortuna: 11 – Números: 01 y 20.

Libra

Neptuno le invita a liberar limitaciones mentales. Un ritual como encender una vela roja puede ayudar a limpiar energías.

Escorpio

Saturno favorece la consolidación de planes. Actúe con cautela y discreción. Día de suerte: 13 – Números: 10 y 24.

Sagitario

Urano le anima a dejar atrás el pasado y practicar el perdón. Nueva etapa emocional en camino. Día de fortuna: 12 – Números: 19 y 40.

Capricornio

Marte potencia su ámbito profesional y económico. Redefina metas y priorice el ahorro. Día de suerte: 13 – Números: 21 y 30.

Acuario

Júpiter abre puertas a nuevas oportunidades de aprendizaje y emprendimiento. Día mágico: 12 – Números: 24 y 50.

Piscis

Venus derrama afecto y energía emocional. Ideal para progresar laboralmente o captar oportunidades. Día de suerte: 11 – Números: 05 y 88.