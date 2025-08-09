Un histórico de la Selección Colombia masculina de fútbol, el exdefensor y capitán Mario Alberto Yépes, se convirtió en el último eliminado de MasterChef Celebrity, reality culinario que se emite por el Canal RCN.

La salida del exfutbolista que goza de la admiración y cariño de todo el país, ha dejado un sin sabor entre los seguidores del programa, al punto que piden sea reintegrado.

El reto de eliminación estuvo inspirado en un plato tradicional cundiboyacense: la changua. Yepes presentó su propuesta titulada “Un recuerdo cundiboyacense”, en la que buscó rendir homenaje a la gastronomía de la región. Sin embargo, los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina coincidieron en que su preparación, aunque bien presentada, carecía de un elemento esencial: el sabor. La ausencia de sal fue determinante para su salida.

A pesar del resultado, el exdefensor caleño recibió una cálida despedida. Claudia Bahamón, presentadora del programa, se mostró visiblemente conmovida y lo despidió con un sentido mensaje de admiración por su humildad y disciplina. Los jueces también destacaron sus cualidades humanas, subrayando su nobleza, respeto y entrega en cada reto.

Por último, el excapitán Mario Alberto Yepes, se mostró agradecido y sereno tras su eliminación del concurso. “Lo único que puedo decir es que los quiero y que la pasen bueno, sigan disfrutando de esta gente tan linda”, expresó en su mensaje de despedida.

Claudia Bahamón se mostró afectada y no aguantó las lágrimas y también aprovechó el momento para dedicarle unas sentidas palabras de cariño para el exfutbolista.

“Eres ejemplo en todo el sentido de la palabra, en disciplina, en la vida, en el deporte, en la cocina, eres ejemplo para muchas generaciones y tienes una inmensa responsabilidad y ahora una más”.