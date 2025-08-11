La actriz, presentadora y modelo Sofía Vergara continúa conquistando Hollywood gracias a su talento, carisma, autenticidad y profesionalismo.

La barranquillera de 53 años se ha convertido en una de actrices colombianas más influyentes en el mundo del entretenimiento a nivel internacional. Por ello, en su tierra natal decidieron hacerle un importante reconocimiento, con una imponente escultura de 7 metros con 60 centímetros de alto, que ha sido elaborada por el maestro Yino Márquez y un grupo de 35 estudiantes de la Escuela Distrital de Arte (EDA), que hoy reposa en el Gran Malecón.

‘La Toti’, como la llaman cariñosamente familiares, amigos y fans, siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces, especialmente de su acento costeño, ese del que ha hecho gala durante muchas entrevistas que le realizan en Estados Unidos. Allí también le han rendido honres al ser la primera actriz colombiana en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2015. Además, acumula 10 premios, entre estos cuatro otorgados por el Sindicato de Actores por su papel de Gloria Delgado en la serie Modern Family.

Y es que la colombiana también ha impactado en el mundo del entreteniendo por su exótica belleza, y es que a sus 53 años se mantiene intacta, natural y revitalizada, con una figura estilizada y una piel luminosa. Por eso muchos se preguntan cuál es su secreto.

¿Cuál es el producto casero infaltable en sus rutinas de belleza?

Recientemente, la artista confesó que uno de sus aliados es el aceite de coco.

“El aceite de coco es como un hidratante natural, así que no tiene químicos y eso es buenísimo”, dijo al presentador Jimmy Kimmel.

“Te lo puedes poner en el pelo, en la cara, en las pestañas, entre los dedos de los pies, ¡en todas partes!”, añadió.

En su revelación, la barranquillera sorprendió a Kimmel al contarle a detalle cómo usa este elemento.

“Me embadurno en aceite de coco, me enrollo en plástico y me voy a dormir, por la mañana me levanto supersuave [...] Ahora que ya estoy más viejita, sí me toca cuidarme más. Antes hacía gimnasia cuando podía y comía lo que quería, ya me toca concienciarme”, comentó.

“Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, puntualizó.