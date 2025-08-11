Amparo Grisales, una de las figuras más icónicas de Colombia, volvió a acaparar titulares, esta vez porque tuvo un percance durante el tradicional Desfile de Silleteros en Medellín.

El pasado domingo 10 de agosto de 2025, la “diva de Colombia” fue una de las invitadas estelares de la Feria de las Flores, evento que congrega a miles de personas en la Ciudad de la Eterna Primavera.

Admiradores la estaban esperando para verla desfilar. En los videos se ve luciendo un pantalón blanco de corte ancho y tacones. Estaba saludando con elegancia a la multitud cuando, de pronto, su vestuario se enredó, provocando que perdiera el equilibrio y cayera en plena calle.

TikTok Amparo Grisales se cayó en el desfile de la Feria de las Flores

El momento, captado por varios asistentes, se viralizó rápidamente en redes sociales. Después de levantó normal y continuó el recorrido.

Y es que Grisales estuvo en la feria porque formó parte de la delegación de Teleantioquia junto a John Alex Toro y María Cecilia Botero, protagonistas de la serie Cosiaca.