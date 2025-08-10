Un hombre, de 44 años, atropelló a un adolescente, de 14, involucrado en una pelea con su hijo en la escuela. Esto lo habría hecho como represalia por la discusión que había protagonizado con su hijo menor de edad.

El padre, montado en su vehículo arremetió contra el joven dejándolo tendido en plena vía. El hecho violento ocurrió en Vila Prudente, al oeste de São Paulo, en Brasil.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, el hombre se enteró de la pelea que había tenido su hijo con otro estudiante y decidió confrontarlo personalmente. Al llegar a recogerlo al colegio lo vio con una herida visible en su rodilla, a lo que el joven confirmó que fue causada por un compañero suyo.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se observa cuando el vehículo, conducido por el hombre enfurecido, se acerca al adolescente involucrado, quien iba caminando por la calle junto a su hermana, y lo atropella por la espalda dejándolo tirado en el suelo.

De inmediato su hermana corre a socorrerlo, y el hombre se baja del vehículo junto a su hijo para reclamarle por el altercado. El hombre, bastante molesto, le reprocha al adolescente la agresión hacia su hijo, mostrándole la lesión en su rodilla.

Desde el suelo, el joven niega haberle causado daño a su compañero y le indica al hombre que él también fue víctima de insultos. Tras una discusión y continuas intimidaciones al joven, el padre vuelve al vehículo con su hijo.

Sin embargo, minutos antes de irse, la Policía llega al lugar, alertada por el personal del colegio, y detiene al hombre, quien ahora enfrenta cargos por el delito de intento de homicidio.