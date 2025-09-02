El pasado 31 de agosto se cumplió un año de la muerte de Maryan Gómez, la exparticipante del ‘Desafío’ The Box 2023, quien tenía 29 años.

Sus familiares y amigos recordaron en las redes sociales lo buena que fue durante las pruebas del reality. Y es que Gómez tuvo en su cuenta de Instagram 80 mil seguidores y compartía su vida en el crossfit.

La última publicación de Maryan Gómez en Instagram fue en Barranquilla

Maryan en su última publicación el pasado 11 de diciembre de 2022 mostró que estuvo en Barranquilla. “Sé el amor de tu vida”, fue el mensaje que acompañó el boomerang.

La deportista murió por causa de una complicación pulmonar, según resaltaron sus familiares. Pero, muchas dudas rodearon su deceso.