El cantante colombiano de música popular Alzate sorprendió a sus seguidores al revelar que durante varios años recurrió al consumo de drogas para poder cumplir con las exigentes agendas de sus giras.

Esta es la razón por la que el cuerpo de Miguel Uribe Turbay fue llevado a Medicina Legal

Prepare un sándwich de pechuga de pollo con berenjena y mozzarella, ideal para un almuerzo saludable

Maluma detuvo concierto en México para regañar a madre que llevó su bebé de un año: “Sea más consciente”

En entrevista con la periodista española Eva Rey, el intérprete de Amor verdadero, Maldita traición y Ya me cansé reconoció que, en su momento, la cocaína le permitió afrontar jornadas que incluían hasta 30 conciertos en un mes.

“Todo mi éxito me lo gocé drogado. No era de todos los días, pero con alcohol y cansancio el cuerpo no daba. Hacía Medellín a las 7 p.m., Bogotá a la 1 a.m., Cali a las 4 a.m., y luego Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué. Me tocaba meterle porque el cuerpo no da”, relató.

Asimismo, el artista aseguró que habló abiertamente del tema con su familia y su equipo de trabajo, aunque reconoció sentir vergüenza por algunos episodios. Uno de ellos ocurrió cuando, bajo los efectos de las drogas, su hija de 17 años tuvo que llevarlo a casa después de una cena.

“Fue un tatequieto total. No recordar que tu hija fue quien te llevó a casa me hizo decir no más”, confesó. Alzate enfatizó que no busca justificar su comportamiento, pero que en ese momento lo consideró la única forma de cumplir con sus compromisos.

“No lo estoy justificando, pero yo digo que yo lo pude lograr fue por eso. En mi familia, me gusta hablar de esto, de frente. Mis empleados se han levantado y han dicho delante de mi hija en la cocina: ‘Don Alzate, ¿esto de quién es?’ y me ha tocado decirle a mi hija que es mío", dijo.