El pasado lunes 18 de agosto, la competencia de MasterChef Celebrity vivió una nueva eliminación en la que seis famosos se enfrentaron a un exigente reto culinario.

Luis Fernando, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Nicolás Montero, Julián Zuluaga y Jorge Herrera pusieron a prueba su talento en una preparación libre de sal, con una despensa abierta y 60 minutos para cocinar.

Los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alfonso señalaron que la clave del desafío era la planificación, insistiendo en que la improvisación podría costar caro.

Instagram canalrcn Seis participantes estuvieron en el reto de eliminación de MasterChef

El error de Jorge Herrera que lo dejó en riesgo

Sin embargo, a pesar de la experiencia y el esfuerzo, Jorge Herrera terminó presentando un plato con papa cruda, un error que lo dejó en riesgo de eliminación junto con Julián Zuluaga.

Al final fue Jorge quien quedó eliminado. Pero el reconocido actor, recordado por su papel en Yo soy Betty, la fea, recibió emotivas palabras por parte de los jueces y sus compañeros.

Zubiría lo describió como “una persona elegante y con un humor impecable”, mientras que Alfonso recordó los momentos en que sorprendió con creaciones bien logradas que reflejaban disciplina y pasión. Rausch, por su parte, resaltó su vitalidad y lo consideró un ejemplo a seguir.

“Te conozco de ver Betty, la fea en México hace muchos años. Cuando me dijeron que ibas a estar aquí me emocioné muchísimo”, declaró Belén.

Por su parte, la presentadora Claudia Bahamón también le dedicó unas sentidas palabras, afirmando que su paso por la cocina más famosa del país dejará una huella en los televidentes.

“Despedimos a un hombre sabio... Muchísimas gracias Jorgito por haberte animado a estar aquí con nosotros y recuerda que me dijiste que ibas a seguir cocinando por cien años más”, dijo Bahamón.

“Fue una experiencia maravillosa”, fueron las últimas palabras en el programa del actor para agradecer su paso por MasterChef Celebrity.