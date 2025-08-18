La novia de Yeferson Cossio, Carolina Gómez, reveló recientemente lo que piensa sobre el consumo de drogas del creador de contenido paisa, y cuáles han sido los acuerdos a los que han llegado con el famoso para manejar este tema de salud.

Leer más: La Fiscalía extinguió el dominio de propiedades adquiridas con recursos ilícitos por un exfuncionario en Bolívar

Cossio se ha destacado como uno de los influencer más famosos del país, por sus millones de seguidores y contenido publicado a diario. El paisa hace poco se incorporó a una nueva plataforma llamada ‘Kick’, en la que hizo una transmisión en vivo junto a su novia y la también influencer Yina Calderón.

En medio del ‘streaming’, Cossio aseguró que nunca le ha ofrecido droga a su novia desde que se unieron hace tres años, y que tiene claro que ella no consume nada, ni siquiera cigarrillo, por lo que no ha querido inmiscuirla en ese mundo de las sustancias psicoactivas.

El influencer nunca ha negado que consume drogas, pero sí ha aclarado que lo hace solo cuando sale de las fiestas y no todo el tiempo, enfatizó además que no le gusta consumir alcohol. Ya son varios los videos, que se han hecho virales, en los que se observa al creador de contenido bajo los efectos de estas drogas.

Ver también: Las pistas que llevaron a la aprehensión del menor que disparó contra el tendero en Chiquinquirá

“Desde el día uno que fuimos a una fiesta yo le dije a mis amigos que a ella no le ofrecieran nada, porque ella no había probado siquiera el cigarrillo. Nunca se le ha ofrecido nada, nunca se ha tratado de meter a ese mundo y de hecho se cuida demasiado. (...) Ella no me tiene que cuidar. (...) Ella merece lo mejor del mundo; ella me conoció así y yo no he cambiado”, dijo Cossio.

Ante esto, Carolina Gómez salió en defensa de su prometido y manifestó que era consciente de las maneras con las que se divierte su novio, y que a pesar que le ha manifestado en algunas ocasiones que eso le duele, no pretende cambiarlo, pues aseguró que lo ama y respeta tal como es.

Le sugerimos: La actriz Gabriela Murray habría hurtado un computador portátil de un spa: hay video

“Yo a él lo amo y ya hemos hablado de eso. Él es muy lindo porque me quiere ver feliz a mí y a Cintia, entonces él nos quiere dar el gusto. Él me cuida de eso. (...) Yo una vez manifesté que me dolía, pero yo a él lo conocí así. (...) Yo intento compartirle mi opinión y mi punto de vista, pero eso no significa que yo lo quiera cambiar; yo no puedo hacer eso”, añadió Gómez en medio del straming.