La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre unos bienes inmuebles que un entonces funcionario del Fondo para la Reparación de las Víctimas en Bolívar adquirió con recursos ilícitos.

De acuerdo con el reporte del ente investigador-acusador, el entonces funcionario habría participado en un entramado de corrupción que levantó medidas de embargo sobre activos ubicados en los departamentos de Bolívar y Córdoba, y que posteriormente los comercializó a terceros.

Con la utilización de maniobras fraudulentas el funcionario concretó la actividad ilegal entre los años 2015 y 2017 y en las últimas horas fue tomada la decisión de la extinción del dominio que ya le aplicaron.

Reporta además la Fiscalía que “por estos hechos varios servidores públicos y particulares fueron vinculados formalmente a una investigación por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público”.

Los bienes afectados con la medida son cuatro predios rurales ubicados en Turbaco (Bolívar), que pertenecerían a uno de los funcionarios implicados. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de estos mientras avanza el proceso judicial.