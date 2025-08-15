Fue hallado el cuerpo de Víctor Alberto González Villa, pescador de 40 años reportado como desaparecido desde la noche del lunes 11 de agosto, en el Caño de Loro, en la isla de Tierrabomba, Cartagena.

La Policía de Montería busca a quienes abandonaron a recién nacida cerca de un basurero

En Montería instalaron la Primera Asamblea de Juventudes 2025

Comunidad afrodescendiente mantienen bloqueo en línea férrea y mina del Cerrejón en La Guajira

Según informaron residentes del sector a un medio regional, el cadáver fue encontrado flotando en el mar, frente a la isla de Barú, y fue recuperado por unidades de Guardacostas de la Armada Nacional.

Asimismo, el cuerpo será trasladado a Cartagena para su ingreso a la morgue de Medicina Legal, ubicada en el barrio Zaragocilla.

¿Cómo desapareció Víctor Alberto González Villa?

González Villa, oriundo de Caño de Loro pero residente en el barrio Altos de San Isidro, había salido a pescar junto a un compañero identificado como Germán en la tarde del lunes.

De acuerdo con familiares, la última comunicación de los pescadores fue a las 7:00 p. m. de ese mismo día, cuando reportaron que todo marchaba con normalidad. Se esperaba su regreso hacia las 10:00 u 11:00 p. m., como era costumbre.

Nueve internos de la Cárcel Judicial de Valledupar se graduaron de bachilleres

Al no tener noticias, familiares y amigos iniciaron una búsqueda que terminó el martes con la aparición de Germán, quien relató que fue atacado por varios hombres que lo golpearon con la culata de un arma, le cubrieron la cabeza con una bolsa y lo arrojaron al mar.

El pescador logró sobrevivir gracias al rescate realizado por colegas de Santana, en Barú.

Desarticulan laboratorio clandestino de marihuana en Valledupar

Por su parte, la muerte de González Villa aún no está clara. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Cartagena no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.