La Semana de la Juventud 2025 que se realizará en la ciudad de Montería fue lanzada en el marco de la Primera Asamblea de Juventudes que instaló este jueves el alcalde Hugo Kerguelén García.

El mandatario destacó la importancia de la asamblea porque es una oportunidad para escucharlos, reconocerlos como protagonistas y aliados en la construcción del futuro de Montería.

“Los jóvenes son el presente y el futuro de Montería. Hemos venido trabajando intensamente porque creemos en su talento, en su liderazgo y en su capacidad de transformar la ciudad. Hoy vemos una juventud activa, que participa en la política local y nacional, que se interesa por las políticas públicas y que alza la voz para construir la Montería que soñamos. Queremos que cada joven encuentre en Montería un lugar para crecer y aportar”, afirmó el alcalde.

Agregó que “las riendas de esta ciudad, tarde o temprano, estarán en sus manos, y por eso nuestra tarea es entregarles las herramientas necesarias para que puedan salir adelante, cumplir sus metas y no caer en la desesperanza”.

En lo corrido de 2025, la alcaldía ha generado 10.047 ocupaciones a través de programas, proyectos y obras; de ellas, 1.573 corresponden a jóvenes.

Gracias al Estatuto Tributario Pro Inversión, se han creado 521 nuevos empleos en empresas locales, de los cuales 154 son para jóvenes.

La recién instalada Agencia Pública de Empleo Satélite ha registrado en dos meses más de 6.000 hojas de vida, de las cuales 2.245 son de jóvenes.

Esta Agencia ha brindado 1.081 orientaciones laborales a jóvenes y ha logrado ubicar en empleos reales a 27 monterianos y desde la Gerencia de Emprendimiento, 325 jóvenes han participado en programas de innovación y fortalecimiento emprendedor, como son: Fenalco Junior: 50 jóvenes beneficiados; Feria Conecta de Emprendimiento: 36 jóvenes participantes; Bicirruta del Sinú: 162 jóvenes vinculados; Fondo Emprender: 10 jóvenes recibieron $70 millones cada uno para impulsar sus proyectos y convenio EAFIT–Montería: 67 jóvenes formados.

Agenda

La programación de la Semana de la Juventud se desarrollará entre mañana 15 de agosto y el 14 de septiembre, con más de una docena de actividades culturales, deportivas, artísticas, académicas, espirituales y de innovación.

15 y 16 de agosto: Festival Vive Rock, en la Plaza Cultural María Varilla, de 4:00 de la tarde a 11:30 de la noche.

22 de agosto: Centro Flow Unisinú: Bienestar y Movimiento Consciente (6:15 p. m. – 7:15 p. m.).

23 de agosto: Corregimiento Nuevo Paraíso. Iniciativa e Inclusión de Jóvenes Rurales – (9:00 a. m. – 12:00 m.).

23 y 24 de agosto: Centro Comercial Nuestro Montería Rochela Juvenil –(4:00 p. m. – 10:00 p. m.).

Expo Geek – 29, 30 y 31 de agosto, Centro Comercial Nuestro Montería (10:00 a. m. – 9:00 p. m.).

30 de agosto: Centro de Convenciones Universidad de Córdoba Bootcamp de Liderazgo e Innovación Social 2.0 (8:00 a. m. – 4:00 p. m.).

Street Power – 30 de agosto, Estadio de Sóftbol El Prado (4:00 p. m. – 11:59 p. m.).

31 de agosto: Plaza Cultural María Varilla: Eco Run 5K – (5:30 a. m. – 9:00 a. m.).

31 de agosto: Plaza Cultural María Varilla Montería Gospel – (3:00 p. m. – 11:59 p. m.).

5 de septiembre: Centro Integrado Inteligente Giros de Experiencia – (7:00 a. m. – 6:00 p. m.).

6 de septiembre: Catedral San Jerónimo Primer Festival Audiovisual (6:00 p. m. – 10:00 p. m.).

11 de septiembre: I. E. Santa Clara de Asís Atrévete a Empezar de Nuevo (7:00 a. m. – 12:00 m.).

12 de septiembre: Plaza Principal de El Sabanal Corazón Grande (7:00 a. m. – 12:00 m.).

14 de septiembre: Plaza Cultural María Varilla Corriendo con Corazón – (5:30 a. m. – 9:00 a. m.).