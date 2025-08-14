La preocupación crece cada día más entre los habitantes del popular barrio Chiquinquirá, en el Suroriente de Barranquilla, esto luego de que un tendero fuera atacado a balazos por un supuesto ‘cliente’ que ingresó a su negocio.

El hecho violento ocurrió en horas de la noche de este miércoles 13 de agosto, mismo que quedó filmado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del establecimiento comercial.

La víctima fue identificada como José Alfredo Bueno Quiñónez, de 58 años de edad.

De acuerdo con la grabación captada por la videovigilancia, el reloj marcaba las 9:55 p. m., aquella noche la jornada transcurría de forma tranquila, mientras que Bueno atendía a las personas que se acercaban al establecimiento llamado ‘Tienda San Miguel’, ubicada en la calle 47B con carrera 32.

En medio del ‘boleo’, un joven de escasos 23 años, que vestía una gorra, tapabocas (para cubrir su rostro), camiseta negra, jean y zapatos negro, ingresó al negocio como un ‘comprador cualquiera’ y le pidió que le vendiera una gaseosa.

El hombre, confiado del pedido y sin sospechar de la situación, caminó hasta una de las neveras en búsqueda del refresco para luego llevárselo al joven. Sin embargo, en medio del trayecto, el joven aprovechó la situación y desenfundó un arma de fuego tipo revólver y, sin mediar palabra, le propinó dos disparos.

Ante el ataque, José Alfredo intentó cubrirse con sus propias manos y luego corrió hacia el interior de su habitación. En esa misma escena el joven emprendió su huida no sin antes regresar nuevamente para volverle a disparar.

Posterior al ataque, el delincuente salió corriendo de la tienda y huyó en una motocicleta que lo estaba esperando cerca del sitio.

Tras ser atacado, el lesionado fue trasladado por los vecinos del sector hasta el Hospital General de Barranquilla, donde los médicos de turno informaron que había recibido tres impactos: dos en el tórax y otro en el pómulo izquierdo.

De forma milagrosa, el lesionado permanece estable y continúa recuperándose de sus heridas en el centro hospitalario.

Cabe reseñar que, de acuerdo con el testimonio del lesionado, este había recibido el pasado 26 de julio un panfleto extorsivo donde le exigían una alta suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor.