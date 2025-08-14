Miembros del Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes y Negros de Los Remedios, mantienen un bloqueo desde el pasado 11 de agosto en la línea férrea a la altura del kilómetro 3, en jurisdicción del municipio de Albania.

El Cerrejón reveló mediante un comunicado de prensa, que desde este jueves, el bloqueo se extendió a la entrada del tajo Annex en la mina, afectando la salida e ingreso de personal a esta área de trabajo, así como el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar y el suministro de insumos clave para la operación minera.

El Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes y Negros de Los Remedios es uno de los cuatro que integran la comunidad de Los Remedios, de los cuales tres alcanzaron acuerdos con la empresa en el marco del proceso de la consulta previa, debidamente protocolizados con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP.

Este bloqueo ocurre en un momento especialmente complejo para la operación, debido a que los precios del carbón térmico transportado vía marítima se han vuelto insostenibles, lo que ha obligado a una importante reducción en nuestros niveles de producción.

En el final de la misiva, la empresa reitera la voluntad de diálogo y compromiso con la consulta previa basada en el respeto, la transparencia y la colaboración, así como con el cumplimiento normativo y en los marcos institucionales.

“Hacemos un llamado a las comunidades y sus asesores a acudir a los mecanismos que brinda el proceso de consulta para que, a través de las vías legales, permitan llegar a un acuerdo dentro de los parámetros de nuestro estado de derecho y que permitan restablecer el tránsito por la línea férrea, dado que esta situación afecta a miles de trabajadores, contratistas y familias, así como a todo el departamento de La Guajira y al país. Las vías de hecho no contribuyen y obstaculizan la construcción de acuerdos sostenibles y justos”, finalizó.