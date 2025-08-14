Una nueva víctima cobró un hecho delictivo perpetrado en el perímetro urbano de la capital de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la persona asesinada respondía al nombre de Wuay Romero Villar, de 26 años de edad, quien se desempeñaba como mototaxista.

El atentado se registró en la mañana de este miércoles 13 de agosto, sobre la calle 33 con carrera 17, jurisdicción del barrio Nuevo Milenio.

Según la información preliminar, el joven de nacionalidad venezolana recién había dejado un pasajero en el sitio en mención, cuando fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego y sin dudar le propinó cinco disparos a la altura del tórax, para luego huir junto a su cómplice.

Por su parte, el baleado fue trasladado por transeúntes hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora de Los Remedios y luego remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue estabilizado durante unas horas. Pero en la madrugada de este jueves, los galenos en turno oficializaron su muerte, tras presentar complicaciones por la gravedad de las heridas que sufrió.

Para los actos urgentes e inspección judicial fue delegada una avanzada del grupo de homicidios de la Policía Judicial. De igual manera, los investigadores a cargo iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.