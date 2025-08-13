La Policía Metropolitana de Cartagena reportó la captura en flagrancia de una mujer conocida como ‘Greys’ señalada de estafar a establecimientos comerciales con comprobantes falsos de transferencias bancarias.

Lea: Comando situacional en El Carmen de Bolívar dejó varios capturados

‘Greys’ fue interceptada por patrullas de vigilancia de la Policía en el barrio Santa Rita en momentos en que iba a recibir un domilicio por el que también había presentado un comprobante de pago falso.

Y es que precisamente esa era su modus operandi. La mujer pedía domicilios a distintos establecimientos comerciales y al momento de pagar utilizaba un software que tenía instalado en su dispositivo móvil para generar comprobantes falsos.

Lea: El Ejército le incautó armamento al Clan del Golfo en el sur de Bolívar

Freepik Imagen de referencia.

Uno de los comerciantes estafados por ‘Greys’ interpuso la denuncia ante la Policía, detallando que esta no era la primera vez que lo engañaban con falsas transferencias, por lo que sus pérdidas ya superaban el millón seiscientos mil pesos ($1.600.000).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en medio de la captura llegó un domiciliario a entregarle un pedido a ‘Greys’. Al percatarse del procedimiento contra la clienta, el hombre decidió verificar la transacción y se dio cuenta de que también era falsa.

Lea: Polémica por precios oficiales en Cholón: una limonada cuesta 50 mil pesos

Bajo esta modalidad de estafa, este otro establecimiento comercial ha perdido un millón trescientos mil pesos ($1.300.000), según la denuncia.

A la hoy detenida los uniformados de la Policía le incautaron el dispositivo móvil con el que estafaba a comerciantes. En este aparato las autoridades encontraron varias transferencias falsas que ella había realizado.

Lea: Murió ‘Tito pirueta’, el joven de 20 años que era famoso por sus maniobras peligrosas en motocicleta

‘Greys’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que a su vez la presentará ante un juez para que responda por los delitos de los que se le acusa.

La subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque, indicó que la institución “continuará con estas estrategias de seguridad y patrullajes, buscando con esto, evitar actividades delincuenciales y capturar a estas personas que se dedican a afectar el patrimonio económico”.