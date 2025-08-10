En Altos del Rosario, población del sur de Bolívar, las unidades del Ejército Nacional le propinaron un duro golpe al Clan del Golfo al incautarle armamento y municiones.

El material de guerra fue ubicado en un depósito en el que hallaron seis fusiles, ocho proveedores, 812 cartuchos de diferentes calibres, tres mecanismos de lanzamiento, 31 brazaletes, 34 cantimploras y 15 cintelas.

De acuerdo con el Ejército, este material incautado debilita la capacidad de fuego y logística del Clan del Golfo en el sur de Bolívar, donde completa tres semanas de enfrentamientos en la disputa por el territorio con otros actores armados ilegales como la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc.

El Ejército Nacional informó a través de un comunicado que “la Fuerza Pública no permitirá que el crimen se atrinchere en nuestros territorios”.