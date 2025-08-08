Las primeras 15 toneladas de ayudas humanitarias representadas en alimentos y medicinas fueron enviadas este viernes por la gobernación de Bolívar hacia las poblaciones de Santa Rosa del Sur y la ruralidad de Montecristo donde sus pobladores están afectados por un confinamiento forzado impuesto por la guerrilla del ELN desde hace 18 días.

El gobernador Yamil Arana Padauí lideró la salida de las ayudas, debidamente empacadas, en varios camiones.

Gobernación de Bolívar/Cortesía

“Hoy no solo llevamos alimentos y medicinas; llevamos esperanza. Llevamos el corazón de todos los bolivarenses a nuestros hermanos que han vivido días de miedo, encierro y necesidad. Vamos con fuerza, con dignidad, y con la firme decisión de no abandonarlos”, afirmó el mandatario al dar la partida de la caravana que fue coordinada con la Fuerza Pública y el apoyo de distintos sectores.

Las 15 toneladas de ayudas están representadas en: 1.200 mercados con alimentos esenciales; 3 toneladas de víveres recolectados en los Montes de María; 2.000 pares de zapatos entregados por la DIAN y kits de aseo, cocina, medicamentos y productos de primera necesidad.

Gobernación de Bolívar/Cortesía

El gobernador hizo un llamado al Gobierno Nacional para que esta entrega sea el inicio de una intervención estructural en el territorio, con inversiones en educación, salud, vías, empleo, desarrollo rural y seguridad.

“Desde la región hacemos lo que nos corresponde y más, pero no podemos solos. Si de verdad queremos paz y justicia en el sur de Bolívar, necesitamos que el Gobierno Nacional actúe con decisión y sentido humano”, concluyó Arana.