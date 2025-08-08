El Gobierno del Cesar dotó al Hospital Rosario Pumarejo de López con equipos biomédicos de última tecnología. La entrega fue realizada por la gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila, para la consolidación de un sistema de salud pública moderno y eficiente.

La inversión de la administración departamental fue de $4.606 millones, para un total de 778 equipos biomédicos y mobiliario hospitalario de alta gama, provenientes de marcas reconocidas internacionalmente por su innovación, precisión y respaldo técnico.

Cortesía Hospital Rosario Pumarejo De López recibió dotación biomédica de última tecnología.

“Estas buenas nuevas reflejan el gran compromiso que esta casa de gobierno tiene con esta entidad que se ha convertido en un gran referente en la región. Tenemos toda la disponibilidad, el compromiso, el fervor, el amor, la responsabilidad y el coraje para seguir sacando adelante el hospital Rosario Pumarejo de López y sabemos que con esta dotación de equipos se fortalecerá ese proceso de certificación que nos permita convertirnos en ese hospital universitario que tanto hemos soñado”, manifestó la gobernadora Elvia Sanjuan Dávila.

Dicha dotación fue seleccionada para atender de forma eficiente las exigencias clínicas del hospital y elevar los estándares de atención en áreas como hospitalización, maternoinfantil, fisioterapia y laboratorio clínico, puntualizó la mandataria.

En los equipos entregados se destacan: 49 camas eléctricas para adultos, 10 desfibriladores, 8 electrocardiógrafos, 30 monitores de signos vitales, monitor de composición corporal y monitor fetal, entre otros.

Cortesía La dotación de equipos fortalecerá el proceso de certificación del Hospital Rosario Pumarejo De López.

Asimismo, dotaron por primera vez el servicio de fisioterapia con equipos de terapia física combinada, ultrasonidos, TENS análogos, hidrocolector, caminadora y elíptica.

“Es una gama muy amplia de equipos que van a mejorar nuestros servicios y generar un impacto muy grande, porque nos acercan a los estándares de acreditación que el hospital requiere para dar el paso hacia ser hospital universitario. Además, garantiza no solo mejores condiciones para los pacientes, sino también para nuestros profesionales de la salud”, señaló el gerente del Rosario Pumarejo, José Octaviano Liñán Murgas.

La cobertura de esta inversión beneficia directamente a los habitantes de los 25 municipios del Cesar, así como a pacientes provenientes de los vecinos departamentos de Magdalena, La Guajira y el sur de Bolívar.