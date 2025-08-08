En horas de la noche de este jueves 7 de agosto un hombre de 28 años de edad fue asesinado a bala cuando se encontraba conversando con su propio victimario en las afueras de un billar ubicado en el barrio Las Américas, localidad Metropolitana de Barranquilla.

El hoy occiso fue identificado por las autoridades como Jean Pierre Villarreal García.

Según lo manifestado por los vecinos del sector, a eso de las 11:40 p. m., Villarreal se encontraba en un local comercial de razón social llamado ‘Billar El Fénix’, ubicado en la carrera 3C con calle 55D, mientras departía con unos amigos.

Cuando la víctima se disponía a regresar a su casa, fue abordado por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta XR color blanco con rojo, con quien entabló una breve conversación.

Sin embargo, de un momento a otro, el motorizado desenfundó un arma de fuego y le propinó varios balazos causándole la muerte en el lugar de los hechos, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Según las autoridades, este hecho de sangre se habría perpetrado por un tema de ajuste de cuentas. Asimismo, la zona en la que se perpetró el atentado tiene injerencia de la estructura criminal ‘Los Costeños’, al mando de alias El Espantado.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que Villarreal García registraba una anotación judicial por el delito de homicidio.

La Policía Metropolitana de Barranquilla en cabeza de un grupo de investigadores de la SIJIN adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y esclarecer los móviles del homicidio.