Se eleva a cuatro los cobradiarios que han sido asesinados a bala durante estos días en la ciudad de Barranquilla, hecho de inseguridad que ha causado revuelo entre los mismos habitantes.

En horas de la tarde de este jueves 7 de agosto un hombre fue asesinado a bala en un lavadero informal ubicado en el barrio Villa Sevilla, localidad Metropolitana de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada como Gean Carlos Soraca Mendoza alias Jean Pier, de 43 años de edad. Este se desempeñaba como cobrador informal de dinero (cobradiario) y laboraba para la empresa Inversiones LUCRIS S.A.S.

Según el testimonio de los habitantes del sector, ‘Jean Pier’ se encontraba lavando su motocicleta en un lavadero informal ubicado por la zona, cuando fue interceptado por dos desconocidos.

Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y le propinó varios disparos para luego huir junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Luego de haber sido tiroteado, personas que circulaban por la zona lo auxiliaron, trasladándolo hasta la clínica Los Almendros donde posteriormente falleció a causa de la gravedad de sus lesiones.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hombre de 43 años había recibido amenazas de muerte por parte de unos sujetos conocidos con los alias de ‘Quinceno’ y ‘Naruto’, quienes también se dedican al préstamo informal de dinero.

Además, al hoy occiso le figuraba una anotación judicial por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

Cabe señalar que, según Inteligencia, esta persona mantenía una relación con alias ‘La Piba’ y ‘Pilo’, quienes fueron asesinados el pasado 4 de agosto cerca del lugar de los hechos de este crimen.

El hecho se registró hacia las 6:30 p.m. del lunes, cuando dos sujetos en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra Margarita María Fernández de la Cruz, de 24 años, y Piter Alexander Cantillo Muñóz, de 48 años. La mujer, conocida como “La Piba”, murió en el lugar, mientras que Cantillo, alias “Pilo”, fue trasladado gravemente herido a la Clínica Los Almendros, donde falleció horas después.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas serían reconocidas en el sector por presunta vinculación con actividades de expendio y distribución de estupefacientes. Según fuentes policiales, Fernández trabajaría para alias “Jor”, presunto integrante del grupo delincuencial organizado (GDCO) “Los Pepes”. Cantillo, por su parte, sería señalado de manejar puntos de venta de drogas en la zona.