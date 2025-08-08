Siendo aproximadamente las 7:15 a. m. de este viernes 8 de agosto se registró un incendio en el interior de la Penitenciaría El Bosque, situación que puso en riesgo no solo la integridad de los mismos internos sino también de los guardias del INPEC.

Leer más: Motín generó emergencia en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla

Una fuente judicial reveló a EL HERALDO que, al parecer, el incendio habría ocurrido en la azotea del pabellón 1, sitio donde fueron incinerados dos colchones a modo de rechazo de un supuesto operativo de requisa en las celdas.

No obstante, esta casa editorial dialogó con algunos de los ciudadanos que tienen familiares recluidos en el centro carcelario y uno de ellos informó que el incendio lo habrían originado a modo de protesta porque no les permiten ingresar alimentos ni demás enseres.

“La alimentación no es buena, ellos tienen que coger y esperar que uno también le lleve su comidita, sus cosas personales. Pero los guardias no quieren recibir ropa, no quieren recibir nada”, expresó uno de los familiares.

Ver también: “Nos entregaron un aeropuerto en ruinas”: director de Aerocivil

Si bien, no resultaron personas heridas o fallecidas, dos de los presos resultaron afectados por los gases tóxicos del humo, por lo que fue necesaria la intervención de al menos, cinco máquinas de bomberos que atendieron la emergencia dentro de la penitenciaría.

Hasta el momento se espera que el INPEC realice un pronunciamiento oficial frente a estos hechos que mantuvo en vilo a la comunidad del barrio El Bosque y sus alrededores.

Le sugerimos: Hallan muerta a modelo y reina de belleza de 17 años en la casa de su novio