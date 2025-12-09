En la Penitenciaría El Bosque, un grupo de reclusos no se quedaron con las ganas de festejar el tan ansiado fin de semana de Velitas. En varios videos se observa como los internos celebran eufóricos con alcohol, un parlante grande e incluso un televisor donde proyectaban los videos.

Aquel pabellón 1 de color grisáceo y de aspecto desolador, en cámara –cómo si no estuvieran prohibidos– parecía una villa de navidad, adornada con luces y otros adornos propios de esta época decembrina, cuál casa popular se tratara.

Ante esta engorrosa situación, las autoridades se pusieron en la tarea de identificar a los implicados en la “parranda clandestina”, abriendo no solo procesos en su contra, sino también un posible traslado de cárcel por su negativo actuar.

Por esta razón, EL HERALDO dialogó con Jim Nelson Muñoz, director de la regional norte del INPEC, quien entregó más detalles sobre el operativo que se desarrolló en este pabellón con el fin de incautar aquellos elementos prohibidos.

“Una vez tuvimos conocimiento del suceso, se ordenó un operativo en el pabellón donde ocurrieron los actos, logrando la identificación plena de los PPL involucrados y la incautación de materiales prohibidos. (…) Se abrieron procesos disciplinarios contra los privados de la libertad, y de igual forma se inició investigación contra los funcionarios que, de una u otra manera, pudieron permitir estos actos dentro del centro de reclusión”, afirmó el funcionario.

En el operativo, que se realizó el pasado lunes 8 de diciembre a primeras horas de la mañana, se lograron incautar los mismos que se observan en el video y otros materiales prohibidos que fueron hallados dentro de las celdas y el pabellón.

Asimismo, el director informó que los implicados en la fiesta de Velitas son reclusos que cumplen una condena por delitos como concierto para delinquir y extorsión.

“Los internos están recluidos por delitos de concierto para delinquir y extorsión, de momento tenemos a dos de estas personas completamente identificados. (…) Manifiestan pertenecer a la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños’”, expresó el director.

Ante la posibilidad de una nueva fiesta –teniendo en cuenta que se acerca el 24 y el 31 de diciembre– el INPEC ha ordenado reforzar el ingreso de personas y las requisas.

“Ya las órdenes están dadas. La Dirección General y la Dirección de Custodia mantienen un monitoreo constante para garantizar vigilancia 24/7. (…) Directores y comandantes deben revisar los puestos de servicio para evitar este tipo de sucesos. Nosotros, como dirección regional, estamos comprometidos para que esto no vuelva a ocurrir. (…) Hemos dado parte al cuerpo de disciplina para que esté atento a los informes y avance en las investigaciones. Aunque no es una tarea fácil, ya contamos con tres asuntos de anotación relacionados con ingreso irregular de objetos: por lanzamientos externos, por visitas y por funcionarios que se prestan para maniobras ilegales”, finalizó Muñoz.