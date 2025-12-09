Un atentado a bala contra un líder de derechos humanos se registró en la tarde de este lunes 8 de diciembre en carreteras del Atlántico.

De acuerdo con el reporte policial, el ataque se produjo hacia las 3:45 p. m. en la vía que comunica el municipio de Juan de Acosta con Tubará, en un tramo conocido como vía Algodón.

La víctima fue identificada como Frederick Rafael Barros Mendoza, de 55 años, residente en Barranquilla y actualmente protegido por la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a su labor como defensor de derechos humanos en el departamento.

EL HERALDO conoció que Barros se desplazaba desde Juan de Acosta hacia Barranquilla en compañía de su escolta de la UNP, identificado como Efraín Pimiento, cuando fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra.

Los atacantes abrieron fuego contra la camioneta oficial, impactando el panorámico delantero y trasero del vehículo. Pese a la agresión, ni Barros ni su escolta resultaron heridos, y lograron ponerse a salvo mientras las autoridades eran alertadas.

Hasta el momento no se reportan capturas, y las autoridades continúan trabajando para establecer el sitio exacto donde ocurrió el ataque, así como la identidad de los agresores.

La Policía indicó que Barros Mendoza se encontraba en Juan de Acosta realizando actividades propias de su función como líder social, cuando regresaba hacia la capital del Atlántico.

Las autoridades avanzan en la recopilación de cámaras y testimonios que permitan esclarecer los móviles del atentado contra el líder protegido por la UNP.