La ciudad de Barranquilla no sería ajena al ‘plan pistola’ que hoy mantienen grupos criminales en lo ancho y largo del país contra funcionarios del Inpec.

Recientemente se conoció que en la regional norte de esta entidad hay al menos 13 funcionarios que han denunciado amenazas de muerte contra sus vidas y las de sus familiares.

Estas amenazas que, al parecer, provendrían de los grupos criminales ‘El Mago’ y la banda ‘Milagrosa’, tendrían en la mira a seis funcionarios que trabajan en la Penitenciaría El Bosque y otros siete en la cárcel Modelo.

En diálogo con EL HERALDO, el director de la Regional Norte del Inpec, Jim Nelson Muñoz, confirmó que es una situación peligrosa y que necesita ser atendida de forma inmediata.

Días anteriores, Muñoz denunció que la Unidad Nacional de Protección había sido puesta en conocimiento sobre los últimos episodios de violencia en Cartagena y Bogotá, pidiéndole que reforzaran las seguridad a los servidores públicos, pero estos simplemente no les han prestado atención, según el director.

Cabe reseñar que este miércoles se registró un nuevo atentado contra la sede de la cárcel Modelo de Cúcuta con explosivos, lo que ha aumentado el temor entre los funcionarios.