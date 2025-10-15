En las últimas horas se conoció la deportación desde Panamá de Juan David Julio Azuero, alias Juancho Estilo, uno de los sujetos más buscados por la Policía Metropolitana de Barranquilla y quien es señalado por las autoridades de pertenecer a la estructura criminal ‘los Pepes’.

“A través de INTERPOL HQ Panamá, aprehendimos en Calidonia al ciudadano colombiano Juan David Julio Azuero, alias Juancho Estilo, quien figura como uno de los #MásBuscados por la hermana república de Colombia @PoliciaColombia, por el delito de homicidio. #ContraElDelito”, publicó días atrás la Policía de Panamá sobre el procedimiento en el que cayó Julio Azuero.

Sobre su detención, EL HERALDO conoció que uniformados ubicaron al individuo en el corregimiento de Calidonia, en Ciudad de Panamá, mientras permanecía en una barbería.

De acuerdo con las autoridades, alias Juancho Estilo habría sido “fácil de ubicar”, pues portaba una camiseta del Junior de Barranquilla en el momento de su detención y no habría opuesto resistencia ante los agentes que intervinieron en la diligencia.

Tras su captura, Julio Azuero fue puesto a disposición del Servicio Nacional de Migración de Panamá, que inició los trámites para su deportación a Colombia, mismos que se cumplieron en las últimas horas y hoy el sujeto permanece en la ciudad de Medellín.

Juan David Julio Azuero figuraba en el Cartel de los Más Buscados por la Policía Metropolitana de Barranquilla y se le señala de haber cometido varios homicidios en este territorio. Uno de estos habría sido el de Miguel Ángel Carrillo, asesinado a tiros en el barrio Nuevo Éxito de Soledad en marzo de 2023.

El homicidio se registró en el sector de la carrera 26 con calle 52, a la altura del canal del arroyo El Salao.