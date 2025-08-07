Un hombre fue abatido cuando, al parecer, intentó cometer un hurto contra un prestamista en horas de la tarde de este jueves 7 de agosto en el barrio Los Robles, ubicado en el municipio de Soledad.

Leer más: Fiscalía italiana regresa a la casa donde murió Alessandro Venier a manos de su pareja y su madre

Según el informe de las autoridades, a eso de las 2:50 p. m., el occiso ingresó a una vivienda ubicada en la carrera 23B con calle 76, con un arma de fuego tipo revólver con las intención de cometer un delito.

El propietario de la residencia, que es prestamista, en ejercicio de la legítima defensa, reaccionó y le disparó con un arma de uso personal, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Tras escuchar los disparos, los vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades sobre la emergencia. Minutos más tarde, una patrulla del cuadrante se acercó hasta el lugar y atendió el caso, logrando incautar el revólver que el supuesto delincuente portaba en ese momento.

Agentes del CTI se encargaron de la inspección técnica del cadáver y su posterior traslado a la morgue de Medicina Legal. Hasta el momento la Policía no ha revelado la identidad del presunto criminal neutralizado.