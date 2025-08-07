Mientras en Italia crece la conmoción por el crimen de Alessandro Venier, ocurrido en la provincia de Udine, norte del país, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, a miles kilómetros de allí, siguen la noticia como si se tratara de una historia local.

No es para menos, pues una de las protagonistas es la porteña Maylin Castro Monsalvo, pareja de Venier y quien, según declaraciones de su propia suegra, la enfermera Lorena Venier, ambas habrían fraguado y participado del asesinato del hombre de 35 años de edad, en hechos registrados dentro de una vivienda de Gemona del Fruili, ciudad de Udine.

Este miércoles 6 de agosto, allegados de Maylin dialogaron con EL HERALDO y manifestaron estar afectados por la noticia que, además, ha tenido un impacto doloroso en el seno de la familia.

Estos señalaron que entregarían declaraciones, pero, de momento, se mantendrían en el anonimato por tratarse de un caso delicado y que aún está en proceso de investigación “en otro país y con leyes distintas”.

“Como familia ha sido una noticia muy difícil de procesar. Supimos lo ocurrido el 31 de julio (fecha en que se descubrió el cadáver de Alessandro) y desde ese momento hemos estado pendientes del proceso. Nos enteramos por las noticias en Italia. Un familiar que está en Europa vio la noticia primero y nos la comunicó antes de que llegara a Colombia. Allá se hizo viral”, manifestó el allegado de Maylin.

Este agregó que ella llegó en 2022 a Italia, en busca de materializar sueños junto con Alessandro, a quien había conocido en Barranquilla en 2021. Además se confirmó que la joven había estudiado becada en la Universidad CUC, gracias a un programa de becas otorgado por la Gobernación del Atlántico.

“Ella llegó aproximadamente en 2022, llevaba unos tres años allá. Sobre Alessandro, no lo conocíamos mucho. Sí había tenido contactos mínimos con los papás, pero siempre mantuvo un perfil distante”, dijo.

Los allegados de la porteña también dejaron claro que hoy se adelanta una colecta entre conocidos de la familia Castro Monsalvo para tratar de recoger dinero con el fin de que Patricia Monsalvo, madre de Maylin, viaje hasta el norte de Italia.

La finalidad sería traer de regreso a Colombia a esa pequeña de tan solo seis meses de nacida, hija de Alessandro y Maylin, quien hoy estaría bajo custodia de las autoridades italianas.

Investigaciones

La historia de horror en Gemona del Fruili se dio a conocer el pasado 31 de julio, cuando se descubrió el cuerpo mutilado de Alessandro en el garaje de su vivienda, cubierto con cal y oculto en un tanque de basura. Maylin, su esposa, fue quien habría alertado a las autoridades sobre el atroz crimen, al parecer, al no soportar lo que hicieron entre ella y su suegra.

Supuestamente, Alessandro habría sido asesinado por su madre desde el 25 de julio, en medio de un supuesto caso de violencia intrafamiliar en el que se vieron en riesgo Maylin, su bebé recién nacida, hija de ambos, y la propia Lorena. Presuntamente, el hoy fallecido, en un supuesto ataque de ira porque “la cena no estaba lista” intentó agredir a su pareja, a su bebé y a su mamá.

Fue así como la madre le habría suministrado ese día a su hijo un coctel de fármacos en una limonada para dormirlo, pero, al notar que este tuvo una reacción distinta, optó por inyectarlo con más medicamentos y luego lo asfixió con el cordón de un zapato. Según medios italianos, la porteña Maylin habría sido testigo de ello. Posteriormente, la madre de la víctima habría usado un elemento cortante para diseccionar el cadáver y desaparecerlo.

Cuando la historia se descubrió y madre y nuera fueron detenidas, aparecieron nuevos detalles que hoy hacen parte del material probatorio de las autoridades.

La enfermera Lorena Venier, en una declaración, manifestó que su hijo era una persona “violenta” y que “temía por la vida de su nuera y su nieta recién nacida”.

A eso agregó que su nuera le habría dicho que “la única forma de detenerlo era matándolo” y la vinculó con el supuesto ocultamiento del cadáver en el tanque de la basura.

En medio de las pesquisas, las autoridades italianas establecieron que Alessandro había sido condenado por la justicia y tenía antecedentes de denuncias por lesiones personales, uso de munición sin detonar, maltrato animal y exhibicionismo.

Nueva inspección

Medios italianos confirman que entre este viernes 8 de agosto y la semana entrante se adelantarán nuevas inspecciones a la vivienda de los Venier por parte de carabineros de la Unidad de Investigaciones Forenses.

La idea, según la prensa italiana, es tratar de encontrar nuevas pistas dentro de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo desmembrado.

“Se trata de investigaciones adicionales ordenadas por la Fiscalía. La vivienda, escenario de un asesinato que conmocionó al país, vuelve a ser objeto de escrutinio judicial”, señala un medio local.

A esa nueva inspección se suma también los resultados de la necropsia de Alessandro Venier “crucial para la reconstrucción de los hechos”.

Cabe reseñar que la sicóloga Maylin Castro hoy permanece en un centro asistencial y se está a la espera de que entregue declaraciones a las autoridades italianas, en el marco del proceso judicial que hoy enfrenta.