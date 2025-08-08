La alcaldía de Santa Marta inició la activación de las pólizas de seguros para atender los daños ocasionados por la reciente ola invernal en diversas infraestructuras estratégicas de la ciudad.

Con esta iniciativa la administración que lidera Carlos Pinedo Cuello podrá ejecutar con prontitud y celeridad las acciones de recuperación y restauración de importantes bienes públicos.

Entre las infraestructuras que ya están siendo intervenidas está el estadio Sierra Nevada, cuya recuperación inmediata busca garantizar que pronto regrese a sus condiciones óptimas para eventos deportivos. Además serán reparadas otras edificaciones como el edificio administrativo de la Alcaldía Distrital, la sede de la Secretaría de Educación, la Megabiblioteca y varios coliseos deportivos.

De otra parte, el equipo distrital trabaja en terreno en la coordinación de la atención a las comunidades, facilitando la entrega de ayudas humanitarias, realizando limpiezas masivas y restableciendo servicios básicos como el suministro de agua potable.

La cifra de familias damnificadas ya supera las 2 mil en 54 barrios y tiende a aumentar porque el censo aún no ha sido terminado.