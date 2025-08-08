Ante la salida de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena porque el Consejo de Estado le anuló su elección por haber incurrido en doble militancia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que aún no está resuelto el tema de cómo designar el gobernador interino.

Leer más: Olímpica responde a las visitas del Ministerio del Trabajo: “Las hemos atendido con total apertura y colaboración”

La razón de ello, dijo el funcionario del gobierno Nacional, “estamos esperando que el Consejo de Estado nos defina, porque ellos (Fuerza Ciudadana) perdieron la personería jurídica. Aún no sabemos si tenemos que pedirles una terna, o si hay que nombrar a un funcionario del gobierno”.

El que designen, estará en el cargo hasta que sea elegido popularmente un nuevo gobernador que será el que termine el período constitucional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Le puede interesar: Cayeron 10 miembros de ‘Los de la M’, banda que extorsiona y asesina a comerciantes en Santander

Con el pronunciamiento del ministro Armando Benedetti quedan desvirtuadas las informaciones que daban cuenta de la presunta designación de un influencer en ese cargo.

“Es pura paja que vamos a nombrar a un influencer. Todavía no hay decisión”, puntualizó el ministro.