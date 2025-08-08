Una investigación conjunta de las autoridades permitió establecer el vínculo entre el grupo delincuencial ‘Los de la M’ y dos homicidios ocurridos este año en Barrancabermeja.

Las víctimas, Carlos Andrés Ramírez Gómez y Ricardo Salguero Rojas, ambos de 19 años, trabajaban en un taller de motocicletas sobre la calle 52 del barrio Primero de Mayo y también se desempeñaban como vendedores en un reconocido almacén de repuestos.

Los crímenes que se registraron el 3 y el 7 de junio de 2025 lo hizo un hombre armado, con casco, e ingresó al establecimiento y disparó a quemarropa en presencia de testigos.

Así fue el operativo para capturar a 10 integrantes de la temida banda 'Los de la M' en Barrancabermeja. "Son responsables de homicidios, extorsiones, amenazas y tráfico de estupefacientes", afirmó el coronel Jhon Jairo Roa de la Policía del Magdalena Medio #MañanasBlu pic.twitter.com/avd0mz9Pru — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 8, 2025

Los videos de seguridad captaron ambos ataques. Las investigaciones identificaron a Jessica Gelves Osorio, alias Modo Avión, de 22 años, como la conductora de la motocicleta utilizada para huir del lugar, y a un menor de edad conocido como alias Buti como el presunto autor material de los disparos.

Realizaron cuatro allanamientos, que dejaron como saldo la captura de 10 presuntos integrantes, algunos por orden judicial y otros en flagrancia. Entre los delitos que se les imputan están extorsión agravada, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y tráfico de estupefacientes.

Según la Fiscalía, el grupo tenía su centro de operaciones en la Comuna 5 y mantenía una red de extorsión que afectaba a comerciantes locales. Las exigencias económicas iban de 25 a 100 millones de pesos, dependiendo del tamaño del negocio, y se respaldaban con métodos violentos: disparos contra fachadas, amenazas personales e incluso la quema de establecimientos.