En la noche de este jueves 7 de agosto el presidente Gustavo Petro anunció que se había levantado el paro minero en Boyacá tras conseguir a un acuerdo con los representantes de las asociaciones de pequeños y medianos mineros de carbón térmico y metalúrgico.

Desde el pasado 4 de agosto, cientos de trabajadores del sector minero iniciaron un paro indefinido en el departamento para exigir al Gobierno la revisión de políticas tributarias, ambientales y energéticas que, aseguran, están afectando a la economía regional.

Desde su cuenta oficial en X, el mandatario aseguró que luego de terminado el paro minero en Boyacá se acordó una “transición energética”.

“Levantado el paro minero en Boyacá. Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, escribió desde redes sociales.

El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, indicó que en medio de mesa de dialogo entre el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Minería, congresistas de Boyacá, líderes mineros y representantes del gobierno departamental, se logró un acuerdo en torno a los 10 puntos del pliego de peticiones. Con esto, se levantaron seis bloqueos en Boyacá.

“Hay 10 puntos que se han acordado y falta definir los tiempos administrativos para la aplicación del mismo. Sobre el paro podemos decir que lo logramos, en este momento estamos en socialización para la comunidad.”, dijo Amaya, quien recalcó que el paro dejó muchas afectaciones económicas.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, indicó que en los diálogos se habló sobre transición socioeconómica para regiones que dependen de la minería.

“Muy importante es empezar, como lo ha hecho este gobierno en el primer día, a hablar de transición energética, a pensar en que esto es un imperativo moral que es inevitable y que obviamente tenemos que hablar del asunto, no solamente en transición económica, en transición laboral, sino también en transición socioeconómica para regiones que dependen y que viven de la minería y que nosotros hemos puesto sobre la mesa esa discusión pública y todo lo resolvimos.”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

“Cogimos uno por uno. Todos tienen respuesta. Y en algunos pues hay avances, en otros son espacios de conversación, vamos hacer el primer foro de transición energética aquí precisamente en Paipa para hablar de lo que pensamos hacer para el departamento, para el país. Todos los puntos tuvieron respuesta y eh creo que todos salimos satisfechos.”, manifestó.

Además, aseguró que desde el Gobierno se realizó un acuerdo de pago para empezar a cumplir con los acuerdos.

“Yo que vengo del movimiento sindical, sé lo importante que es que es cumplir los acuerdos. Uno no hace acuerdos para tomarle el pelo a la gente como de efecto a quien lo han hecho en gobiernos anteriores, incluyendo, por ejemplo, el Acuerdo de Paz que ha grabado la violencia en este país.”, indicó.

Y agregó: “Hemos hecho un acuerdo de pago, hemos ya abonado con los de hace una década, se pagó una parte y se ha puesto fecha para pagar la otra parte del próximo 7 de septiembre y este acuerdo hoy en el marco del 7 de agosto creo que tiene un además un efecto simbólico muy importante para el país.”

En su momento, el gobernador de Boyacá explicó algunos de los compromisos pactados por parte del Gobierno.

“El ministro nos acaba de confirmar que se girarán, por parte de Gensa, aproximadamente $9.000 millones, como un gesto de buena voluntad para destrabar el conflicto”, explicó Amaya.

Además, indicó que como medida a mediano plazo el Ministerio de Hacienda se comprometió a destinar $18.000 millones adicionales para capitalizar a Gensa y garantizar su estabilidad operativa durante lo que resta del año.

“Se financiará un proyecto fotovoltaico en Boyacá con recursos de Gensa y del CONPES, y vamos a estructurar proyectos geotérmicos y eólicos fundamentales para el departamento”, manifestó.

Por su parte, el ministro Germán Ávila destacó que desde el Gobierno se está realizando un esfuerzo para garantiza el pago de todas las deudas de Gensa con la comunidad minera.

“Desde el Gobierno Nacional hemos hecho un esfuerzo importante para garantizar el pago de todas las deudas de Gensa con la comunidad minera. Los recursos ya están definidos y hemos identificado la necesidad de garantizar también la estabilidad de la empresa para lo que resta del año”, dijo Ávila.