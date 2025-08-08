Los organizadores de la Gran Marcha Nacional que tenía como insignia la defensa del expresidente Álvaro Uribe recientemente condenado por la justicia, destacaron la gran afluencia de ciudadanos que salieron a las calles en Colombia y en el exterior este 7 de agosto.

Lea también: Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro

“Colombia vivió una de las jornadas de movilización ciudadana más significativas de los últimos tiempos. Más de medio millón de personas salieron a las calles en una Gran Marcha Nacional en defensa de la democracia, las libertades, el Estado de Derecho y para reiterar un mensaje claro: Uribe es inocente”, resaltaron.

Y es que las marchas se llevaron a cabo en por lo menos 33 ciudades del país y en 26 departamentos “siendo Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y Pereira las que registraron el mayor número de asistentes”.

Esa escena también se repitió en el exterior donde “la comunidad colombiana también se hizo sentir”.

Lea también: “Nos entregaron un aeropuerto en ruinas”: director de Aerocivil

Estados Unidos fue testigo de una de las concentraciones más numerosas, de hecho en Miami-Dade se llevó a cabo un acto simbólico una avenida fue oficialmente denominada Colombia.

La placa con el nombre fue entregada por el Comisionado Roberto J. González y recibida por Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, “en un acto que reconoció las contribuciones de la comunidad colombiana y el legado del expresidente”.

Más temprano, a través de sus redes sociales, el exmandatario agradeció a las decenas de miles de seguidores que marcharon en una treintena de ciudades de Colombia y el mundo a su favor luego de haber sido condenado en días pasados en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Lea también: Fiscalía italiana regresa a la casa donde murió Alessandro Venier a manos de su pareja y su madre

Sin referirse al proceso judicial en su contra, el líder natural del Centro Democrático habló del próximo gobierno a elegirse en 2026.

“Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación, para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales”, expresó Uribe Vélez.